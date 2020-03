O tenismena a fost prinsa dopata

Ziare.

com

Conform Tennis Life , Kratzer a fost prinsa dopata dupa un test efectuat la finalul lunii ianuarie, la turneul WTA de la Newport Beach.Jucatoarea in varsta de 21 de ani a fost suspendata provizoriu pana la finalizarea anchetei.Ea ar fi apelat la o substanta care ii imbunatatea capacitatea de efort.Ashley Kratzer a fost campioana nationala a Americii in anul 2017. Cel mai sus a ajuns insa pe locul 200 WTA, iar in prezent se afla pe locul 492.C.S.