O tenismena a fost suspendata de ITF pentru un gest iesit din comun facut la Indian Wells

Aceasta nu va avea voie sa concureze in circuit timp de o luna, incepand cu 19 septembrie, pentru un gest facut la Indian Wells.Ea a incercat sa isi vanda locul pe tabloul calificarilor de la Indian Wells 2019 unei alte jucatoare.In schimbul locului in calificari, rusoaica de pe locul 274 WTA a cerut sa incaseze suma de bani aferenta prezentei pe tablou.Initial, ea a primit o suspendare de 3 luni si o amenda de 3 mii de dolari, dar in cele din urma aceasta a fost redusa.Ea va ispasi doar o suspendare de o luna, ce a inceput pe 19 septembrie, a anuntat ITF.C.S.