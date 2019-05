O tenismena a fost suspendata pe viata de ITF

Ziare.

Ucrainenca Helen Ploskina nu va mai putea juca niciodata tenis intr-un cadru oficial dupa ce a fost prinsa ca a trucat mai multe meciuri.Conform federatiei mondiale, Ploskina a aranjat meciuri disputate in 2016, in circuitul ITF.Ea va trebui sa plateasca si o amenda in valoare de 20 de mii de dolari.Ploskina se afla acum pe locul 821 in clasamentul WTA , iar cel mai sus s-a aflat pe locul 698, in 2014.C.S.