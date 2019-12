O tenismena a intrat in depresie dupa ce a fost comparata cu Sharapova: A plans ore in sir si a vrut sa se retraga definitiv

Ziare.

com

Antrenorul Paulei, Javi Budo, spune ca eticheta primita a afectat-o profund pe iberica deoarece aceasta nu a putut face presiunii.Budo spune ca Paula obisnuia sa planga zilnic si s-a gandit chiar sa se retraga."Toata lumea spunea ca Paula va deveni Sharapova a Spaniei, iar acest lucru a fost teribil deoarece Badosa s-a confruntat cu o presiune teribila. A venit la mine si mi-a spus ca tenisul nu o mai face fericita. Nici nu mai dorea sa se gandeasca la cariera ei.Plangea ore in sir si ii era teama de viitor. A fost o depresie adevarata in care sportivii sunt introdusi de alti oameni. Acum totul s-a schimbat, este mai bine", a spus Javi Budo, citat de GoTennis In varsta de 22 de ani, Paula Badosa era considerata o mare speranta a tenisului feminin.Ea ocupa abia locul 98 in clasamentul WTA din cauza rezultatelor inconstante.C.S.