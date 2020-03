O tenismena de top a plecat de urgenta din SUA: E un cosmar adevarat

Ziare.

Zborurile spre Europa nu vor mai fi operate incepand de vineri, dar din Florida ultimul disponibil a fost astazi. Yamstremska spune ca a prins cu greu un loc in avion."E un cosmar adevarat! Am fost informati ca va fi imposibil sa mai zburam din Florida spre Europa in viitorul apropiat! Am avut practic doar 15 minute sa ne pregatim. Totul se schimba incredibil de rapid", a scris Dayana Yamstremska pe Instagram.In aceeasi situatie s-a aflat si preparatorul fizic al lui Novak Djokovici , Marco Panici, care a anuntat ca a prins cu greu bilete in ultimul zbor."E ultimul zbor disponibil spre Europa! De maine nu vor mai fi zboruri intre SUA si Europa", a comentat acesta pe Twitter Donald Trump a anuntat suspendarea tuturor zborurilor catre Europa pentru o perioada de 30 de zile, cu exceptia celor catre Marea Britanie.C.S.