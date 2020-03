O tenismena care a trait razboiul din Iugoslavia le transmite un mesaj transant celor care au golit rafturile magazinelor

Ziare.

com

Jelena Dokici, care a trait pe viu razboiul din Iugoslavia, spune ca este "dezgustator" ce au facut cei care au golit rafturile magazinelor.Ea a atasat mesajului opt poze dintr-un supermarket, cu rafturile goale."Este absolut teribil si nu stiu daca sunt mai mult nervoasa sau suparata. Din postura persoanei care a vazut razboiul si a fost refugiata de mai multe ori, din postura persoanei care a vazut ce inseamna cu adevarat sa nu mai fie mancare in magazine - si nu pentru ca oamenii o cumpara ci pentru ca nu exista in intreaga tara, din postura persoanei care a fost flamanda pentru mai multe zile, care nu a avut bani sa cumpere mancare si care statea la coada la 4 dimineata, pe un ger cumplit, desi era doar un copil, sa ia o paine mica, credeti-ma ca ce faceti acum nu e deloc necesar!De fapt, este lacom, lipsit de bun simt si dezgustator! Traim vremuri dificile si fara precedent, dar exista mancare mai mult decat suficienta si provizii cat sa ne ajunga pentru anii ce vor urma. Avem suficient cat sa hranim pe toata lumea! Oamenii acestia au aratat cat de lacomi sunt si lipsiti de bunatate! In loc sa fie atat de egoisti, acesti oameni ar trebui sa verifice ce fac oamenii in varsta si cei cu dizabilitati, sa-i ajute, sa le cumpere mancare si tot ce mai au nevoie, deoarece ei sunt cei mai vulnerabili!", a scris Dokic pe Instagram.Jelena Dokici a trait in Osijek (Croatia de astazi) pana in iunie 1991, cand a decis sa se mute impreuna cu familia ei din cauza razboiului, in Sombor (Serbia de astazi).In 1994, ea a emigrat in Australia. Apoi, Dokic a luat si cetatenia australiana. Ea a ajuns cel mai sus pe locul 4 in clasamentul WTA C.S.