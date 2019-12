O tenismena cu doua Grand Slam-uri castigate si-a anuntat retragerea

Ziare.

com

Tenismena in varsta de 34 de ani a luat decizia de a se retrage pentru a petrece a-si intemeia o familie.Fostul numar 14 WTA a castigat un singur turneu la simplu, insa s-a remarcat la dublu si dublu mixt.Sportiva din Germania a castigat doua turnee de Grand Slam la dublu mixt (Wimbledon 2009 si Roland Garros 2014).In proba de dublu, Groenefeld are 17 turnee castigate si nu mai putin de 7 semifinale la turneele de Grand Slam, ultima in 2017, la Wimbledon."E timpul sa-mi implinesc un alt vis, acela de a avea o familie", a anuntat Anna-Lena Groenefeld.I.G.