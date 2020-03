O tenismena cu origini romanesti, in topul jucatoarelor de urmarit

Ziare.

La doar 17 ani, Emma Raducanu, nascuta in Canada, la Toronto, din tata roman si mama asiatica, e considerata speranta tenisului britanic."Un diamant in varsta de 17 ani e Emma Raducanu, care este cea mai promitatoare tenismena din Marea Britanie. In ciuda varstei, are un joc matur. A avut ceva probleme cu accidentarile, insa a strans deja trei titluri ITF, fiind pe locul 333 in ierarhia WTA", noteaza Sport24.In top le mai regasim pe Aryna Sabalenka, Elena Rybakina sau Coco Gauff.Nascuta in Canada, Emma a ajuns sa reprezinte Marea Britanie, dupa ce oficialii britanici i-au vazut imediat potentialul si au hotarat sa o sustina financiar.Emma Raducanu a facut furori in circuitul junioarelor, fiind considerata una dintre cele mai promitatoare jucatoare din lume.In 2015, Emma Raducanu a fost desemnata cea mai buna junioare din lume. In plus, pe cand avea doar 13 ani, tot in 2015, Emma a castigat prestigiosul turneu Nike Junior International, destinat sportivelor sub 18 ani.I.G.