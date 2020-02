O tenismena cunoscuta a fost suspendata 10 luni pentru dopaj!

Ziare.

Beatriz Haddad Maia, aflata pe locul 99 in ierarhia WTA la momentul depistarii, se afla inca de pe 22 iulie 2019 intr-o suspendare provizorie primita din partea Federatiei Internationale de Tenis.Astazi, Beatriz Haddad Maia si-a primit in sfarsit pedeapsa, ceea ce inseamna ca va putea reveni in circuitul WTA pe 22 mai 2020, anunta Tennis Life.De asemenea, jucatoarea sud-americana va trebui sa returneze banii primiti la turneul la care a fost depistata pozitiv, cel de la Bol (Croatia).Beatriz Haddad Maia a fost depistata pozitiv cu modulatori ai receptorilor selectivi de androgeni (SARMs), cu proprietati similare steroizilor anabolizanti.In 2017, Beatriz Haddad Maia a intalnit-o pe Simona Halep in turul doi de la Wimbledon, fiind invinsa de sportiva noastra in doua seturi, scor 6-4, 7-6 (7).I.G.