O tenismena cunoscuta a fost suspendata dupa ce a fost prinsa dopata

Forul mondial a anuntat ca a luat aceasta decizie deoarece Haddad Maia a picat un test anti-doping efectuat in luna iunie, la Bogota.ITF a inceput asadar o ancheta in care sa stabileasca in ce conditii a luat Haddad Maia substantele interzise si ce pedeapsa va primi.Conform ITF, ea ar fi apelat la modulatori selectivi ai rececptorilor androgenici, substante la care apeleaza in mod uzual culturistii si atletii pentru a-si imbunatati capacitatea de efort.In varsta de 23 de ani, Haddad Maia a ajuns cel mai sus in clasamentul WTA pe locul 58, in 2017.Ea a castigat din tenis peste 600 de mii de dolari. In prezent, brazilianca ocupa locul 99 WTA.C.S.