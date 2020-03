O tenismena cunoscuta a suferit de depresie dupa cel mai important succes al carierei

Ziare.

com

Puig afirma ca nu a stiut sa gestioneze acest succes si faptul ca toata lumea avea asteptari de la ea a afectat-o."A fost greu pentru mine sa mai joc din nou. Am fost slaba. Oamenii se asteptau la multe de la mine si nu eram pregatita. Am castigat un singur turneu si am avut succes, dar nu am stiut sa il gestionez. A fost dificil pentru mine sa ma simt bine si am intrat in depresie. Eram cu familia mea si nu ma puteam bucura.Retelele de socializarea m-au afectat de asemenea. Oamenii pun doar poze cand sunt fericiti acolo, nimeni nu vrea sa arate lumii cum sta treaba. Vreau ca toata lumea sa stie ca nu toate sunt roz in viata", a spus Puig, conform Punto de Break. Pe fondul acestor probleme, Monica Puig a ajuns pana pe locul 87 in clasamentul WTA C.S.