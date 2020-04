O tenismena cunoscuta, amendata pentru ca a trecut granita desi nu avea dreptul: Politistii nu m-au lasat sa explic ce s-a intamplat

Ziare.

Flipkens se plimba pe bicicleta si spune ca a ajuns fara sa-si dea seama in Olanda.Ea a fost amendata cu 250 de euro si spune ca politia nu a lasat-o sa explice ce s-a intamplat."Am pus un drum de 130 de kilometri pe GPS, dar in momentul in care am vazut ca sunt in Olanda am cautat cel mai scurt drum inapoi spre Belgia.Am vazut politia de la 1 kilometri distanta. M-au tras pe dreapta si am fost oprita cu sirenele, de parca as fi fost o infractoare! A fost cu adevarat rau. Politistii nici macar nu m-au lasat sa explic ce s-a intamplat! Da, a fost greseala mea, dar era mult mai logic sa imi dea doar un avertisment", a afirmat Kirsten Flipkens pentru editia tiparita a cotidianului Het Laatste Nieuws.In plus, belgianca acuza politia ca alte persoane care au procedat la fel nu au fost amendate, ci au scapat doar cu avertisment.Belgianca se afla pe locul 77 in clasamentul WTA si spera sa revina in forma maxima cand turneele de tenis se vor relua.C.S.