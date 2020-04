O tenismena cunoscuta, deranjata de o postare a politie dupa ce a fost retinuta si amendata

Ziare.

Sportiva, care profita de actuala perioada de intrerupere a competitiilor pentru a efectua lungi plimbari cu bicicleta, a explicat pe contul sau de Twitter ca a urmat un traseu aleatoriu de 130 km, pe care l-a marcat pe GPS, iar la un moment dat si-a dat seama ca a patruns pe teritoriul Olandei."Am cerut GPS-ului meu un traseu aleatoriu de 130 km si, la un moment dat, m-am trezit in Olanda. Nu era semnalizat in niciun fel pe traseul meu ca am intrat in Olanda, insa cand am descoperit acest lucru am ales imediat drumul cel mai scurt pentru a reintra in Belgia. Putin mai tarziu, politia a sosit si am fost arestata ca un criminal, cu sirene, fara sa am posibilitatea sa le explic ca nu am vazut ca sunt in Olanda", a precizat belgianca.Flipkens, in varsta de 34 ani, ocupanta locului 77 in clasamentul WTA, a fost amendata cu 250 de euro pentru aceasta infractiune, insa ea a criticat politia din Lommel pentru un alt motiv. "Cincisprezece minute mai tarziu, o cunostinta a trecut la randul ei prin acea zona si nu a fost amendata la acelasi post de frontiera, alegandu-se doar cu un avertisment. De ce? OK, nu trebuia sa intru in Olanda si am comis o greseala, insa politia putea sa fie rezonabila si, mai ales, coerenta", a adaugat ea.Jucatoarea a fost deranjata, insa, cel mai mult de o postare a politiei din Lommel pe pagina acesteia de Facebook, in care se precizeaza ca traversarea frontierei dintre Belgia si Olanda este autorizata in cazul vizitelor facute partenerului sau partenerei."Serios? Deci, in loc sa spun ca am traversat frontiera fara sa stiu si ca am cautat imediat drumul de intoarcere cel mai scurt catre Belgia, ar fi trebui sa spun ca am plecat in Olanda sa-mi vad iubitul?", a comentat Kirsten Flipkens, semifinalista la Wimbledon in 2013.Belgia intentioneaza sa relaxeze masurile de izolare incepand din 4 mai, ziua in care industria se va redeschide si va permite sporturi care nu necesita contact fizic, precum tenisul, atletismul, pescuitul, caiacul sau golful.