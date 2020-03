O tenismena cunoscuta, eliberata din carantina institutionalizata

Ziare.

com

Ea a petrecut 14 zile in carantina, dar ambele teste efectuate pentru noul coronavirus au fost negative."Ura! Ma lasa sa ies! In sfarsit ma intorc acasa", a scris Shvedova pe Instagram.Autoritatile din Kazahstan au luat aceasta decizie dupa ce sportiva a calatorit in acelasi avion cu o persoana testata pozitiv, pe ruta Moscova - Nur-Sultan, in data de 12 martie.Din pacate pentru ea, Shvedova nu a putut sa fie alaturi de cei doi gemenei ai sai, in varsta de doar 1 an, care au ramas in grija rudelor.Ea a ajuns cel mai sus in clasamentul WTA pe locul 25, in octombrie 2012. Are in palmares sferturi de finala la Roland Garros si Wimbledon . De asemenea, e campioana in proba de dublu de la Wimbledon si US Open.C.S.