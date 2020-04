O tenismena cunoscuta nu vrea sa mai joace in acest an

Ziare.

Invitata la podcast-ul "Tennis Legends" de la Eurosport, Ons Jabeur a opinat ca sunt putine sanse ca turneele sa se reia inainte de luna septembrie si cea mai buna solutie ar fi reluarea circuitelor incepand cu Indian Wells in 2021."In primele zile, am fost frustrata, cand s-au oprit turneele, pentru ca nu intelegeam situatia. Nimeni nu stia la inceput ca acest virus va fi ceva asa de serios. Eu am parerea mea in privinta sezonului. Cum Wimbledonul a fost anulat si nu vad cum se va juca Roland Garros-ul in septembrie, nu cred ca este o idee buna sa reluam sezonul. Cred ca ar trebui sa se joace niste competitii pe echipe, in care jucatorii sa castige niste bani, dar fara puncte in joc. Sa incepem sezonul anul viitor in martie, ca si cum 2020 nu ar fi existat. Sa nu jucam Australian Open si celelalte turnee de la inceput de an, sa incepem de la Indian Wells, unde toata lumea s-a oprit. Ar fi corect fata de celelalte Grand Slam-uri, fata de clasamentul pe puncte, pentru tot", a declarat Ons Jabeur.Boris Becker, care a participat alaturi de Mats Wilander la acest podcast, a sustinut reluarea sezonului in luna iulie, cand masurile restrictive se vor relaxa in Europa, dar Ons Jabeur nu crede ca ar fi solutia cea mai buna: "Daca am incepe in iulie, ce se va intampla cu celelalte turnee? Nu putem juca doar 2-3 Grand Slam-uri intr-un an. Nu ar fi corect fata de clasamente, fata de jucatori. Daca va trebui sa jucam pana in octombrie, vremea in Europa nu este buna, nici la New York. Vremea va deveni o provocare, se vor pierde multe lucruri. Am putea juca tenis, dar fara sa se acorde puncte, ci doar sa castigam ceva bani".Jabeur, 25 ani, s-a oprit in sferturi la Australian Open, fiind eliminata de americanca Sofia Kenin, cea care avea sa castige si titlul.