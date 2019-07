O tenismena cunoscuta s-a retras la doar 24 de ani. Capitanul echipei de Fed Cup spune ca "si-a pierdut calea in viata"

Ziare.

com

Fosta jucatoare de top 50 WTA , Witthoft era sportiva in care nemtii isi puneau mari sperante ca va domina tenisul feminin.Accidentarile i-au dat batai de cap, astfel ca, din senin, a anuntat ca se retrage desi are doar 24 de ani."Am interese in multe domenii, iar moda este unul dintre acestea", a spus Witthoft, conform Punto de Break. In paralel cu dorinta de a activa in moda, Witthoft preda lectii de tenis pentru 100 de euro pe euro.Decizia luata de jucatoare a surprins-o insa neplacut pe Barbora Rittner, capitanul de Fed Cup al Germaniei. "Si-a pierdut calea in viata", a fost comentariul sec facut de aceasta."Carinei ii lipseste puterea de lupta a generatiilor precedente. Niciodata nu a dorit sa iasa din zona de confort, sa mearga la o academie de prestigiu din Germania", a mai spus Rittner.Si cotidianul Bild a criticat-o pe fosta sportiva, comparand-o cu Nick Kyrgios.C.S.