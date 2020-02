O tenismena cunoscuta se retrage: Nu mai pot sa indur aceste dureri insuportabile

Ziare.

com

"Am probleme cu tendonul lui Ahile de cinci ani deja. nu mai pot sa indur aceasta durere insuportabila! Nu ma pot antrena normal, nu ma pot bucura de turnee, asa ca am decis sa ma retrag!Am fost mereu o muncitoare desavarsita si nu voi sta departet de tenis. Acum voi antrena copii la o academie. Le voi da sfaturi si ii voi motiva. E o schimbare interesanta", a spus Makarova, conform Sport Express Makarova nu a mai jucat din februarie 2019 pe fondul problemelor medicale.Ekaterina Makarova are in palmares o semifinala la US Open 2014 si una la Australian Open 2015, in proba de simplu.Ea a ajuns cel mai sus in clasamentul WTA la simplu pe locul 8, in aprilie 2015.In schimb, in proba de dublu a castigat Roland Garros, Wimbledon , US Open, Tturneul Campioanelor si Jocurile Olimpice.C.S.