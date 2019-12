O tenismena cunoscuta si-a anuntat retragerea

Ziare.

Sportiva in varsta de 31 de ani spune ca a luat decizia de a se retrage deoarece are mari probleme de sanatate."Am jucat tenis timp de 25 de ani si am avut mari probleme anul acesta. Corpul meu imi spune ca este suficient. Am fost obosita, nu mai pot continua. Am un corp fragil si nu-mi mai place sa ma antrenez.Am mai jucat tenis doar pentru ca eram obligata, dar este imposibil sa mai continui asa! Mai astept meciurile din Fed Cup si apoi gata", a spus Rybarikova pentru presa din Slovacia.Totodata, Rybarikova a anuntat ca va investi in domeniul imobiliar in perioada urmatoare."Am inceput deja sa construiesc doua case si imi place ce fac", a adaugat Rybarikova.Rybarikova a ajuns cel mai sus in clasamentul WTA pe locul 17, in martie 2018.In prezent ea se afla pe locul 176 in ierarhia mondiala.C.S.