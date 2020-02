O tenismena cunoscuta si-a anuntat retragerea

Ziare.

Printr-un mesaj publicat pe contul de Instagram, King a mentionat ca a luat aceasta decizie din cauza accidentarilor repetate suferite la glezna.Ea a precizat ca va mai juca doar la turneul de la Charleston din aceasta primavara, iar apoi se va retrage.Vania King a castigat in cariera turneele de la Wimbledon si US Open, in 2010, in proba de dublu.In proba de simplu, King a ajuns cel mai sus pe locul 50 in clasamentul WTA Ea a castigat din tenis peste 4.4 milioane de dolari.C.S.