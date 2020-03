O tenismena cunoscuta si-a anuntat retragerea: E una dintre marile sustinatoare ale Simonei Halep

Ziare.

Petkovici a dezvaluit ca a avut planuri de retragere inca din acest an, dar pandemia de coronavirus i-a dat planurile peste cap."In acest an ma voi pregati pentru retragere, dar cred ca voi juca si sezonul urmator, care va fi ultimul. Vreau sa imi iau ramas intr-un mod normal", a spus Petkovici, citata de GoTennis Sportiva in varsta de 32 de ani este o mare sustinatoare a Simonei Halep, pe care a laudat-o adesea.Memorabil ramane mesajul publicat de Petkovici pe Twitter dupa ce Simona a castigat Roland Garros 2018: "Felicitari, Simona, pentru tot ce ne-ai invatat! Pentru toti haterii care spuneau ca nu va castiga niciodata un Grand Slam deoarece are un mental slab, gura mica! Toata lumea are momentul sau si eventualele esecuri sunt doar niste pasi in viata fiecaruia".Andrea Petkovici a ajuns cel mai sus in clasamentul WTA pe locul 9 WTA, in octombrie 2011.Ea are in palmares o semifinala la Roland Garros 2014 si sferturi de finala la Australian Open 2011 si US Open 2011.Petkovici a castigat din tenis peste 7 milioane de dolari.Dupa retragerea din tenis, ea vrea sa continue cariera in televiziune pe care a inceput-o la finalul anului trecut.C.S.