O tenismena cunoscuta vrea sa se angajeze intr-un supermarket pentru a castiga bani in aceasta perioada

Sportiva britanica, ajunsa pe locul 499 in ierarhia WTA, lasa de inteles ca traverseaza o perioada dificila din punct de vedere financiar."Tenisul e un sport individual si trebuie sa-ti castigi banii, asa ca daca nu invingi, nu primesti nimic. E atat de simplu", a spus Naomi Broady la BBC Radio Manchester."M-am uitat dupa o slujba intr-un supermarket, mai ales la inceput cand faceau angajari", a continuat aceasta.Naomi Broady n-a mai jucat in circuitul WTA din luna octombrie a anului trecut, cand s-a accidentat la glezna.Si nici n-o va face cel putin pana la 13 iulie, data pana cand toate turneele WTA au fost suspendate din cauza pandemiei de coronavirus."Niciun jucator nu va castiga vreun ban atat timp cat circuitul e suspendat. Cunosc multe tenismene care nu au bani pusi deoparte si cauta ajutor in prezent", a continuat aceasta.76 e cel mai bun loc ocupat de Naomi Broady (30 de ani), in luna martie a anului 2016.1,2 milioane de dolari a castigat Naomi Broady din tenis.I.G.