O tenismena de doar 18 ani a semnat un contract de 70 de milioane de dolari

Anisimova a parafat in aceasta saptamana o intelegere cu americanii de la Nike, conform GoTennis Ea va castiga 70 de milioane de dolari in urmatorii opt ani.Este aceeasi suma pe care o primeste si Maria Sharapova din partea gigantului american.Sharapova si Anisimova au acelasi agent, Max Eisenbud.In varsta de doar 18 ani, Anisimova ocupa locul 24 in clasamentul WTA si e considerata viitoarea stea a tenisului feminin.C.S.