O tenismena de top a anuntat ca nu va mai juca in acest an

Ziare.

com

Ocupanta locului 11 WTA s-a retras din turneele de la Wuhan si Beijing din cauza unor problem medicale.Johanna Konta incheie un an bun, in care a reusit sa ajunga pe locul 11 WTA, desi in martie era pe pozitia 45.Ea a ajuns in semifinale la Wimbledon si in sferturile de finala la Roland Garros si US Open.De asemenea, Konta mai are in palmares doua finale, la Rabatt si Roma, ambele pierdute.C.S.