O tenismena de top anunta ca exclude vehement sa reprezinte Rusia: In niciun caz

Ea s-a nascut in Rusia, dar a plecat din aceasta tara la o varsta frageda si acum spune ca indiferent ce se va intampla nu va mai reprezenta aceasta tara."In niciun caz nu o sa reprezint Rusia. Nici nu cred ca pot sa fac asta deoarece nu am pasaport sau viza. Am renuntat la ele din moment ce sunt americanca", a spus Sofia Kenin, conform Essentially Sports Kenin a afirmat ca inca mai stie limba rusa, dar se simte mandra ca este americanca."Da, vorbesc fluent rusa, dar sunt mandra ca sunt americanca. M-am mutat in America pentru o viata mai buna si sunt mandra de asta", a adaugat Kenin.La doar 20 de ani, Sofia Kenin a produs cea mai mare surpriza din acest an in tenisul feminin si a castigat Australian Open C.S.