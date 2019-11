O tenismena de top, castigatoare a unui Grand Slam in acest an, intentioneaza sa se retraga

Ziare.

Barbora Strycova a anuntat despartirea de antrenorul David Kotyza, cu care a colaborat in ultimii doi ani, iar WTA anunta ca aceasta s-ar putea retrage in perioada urmatoare.In varsta de 33 de ani, tenismena din Cehia a castigat anul acesta Wimbledonul la dublu, alaturi de Su-Wei Hsieh, iar in proba de simplu a ajuns pana in semifinale, unde a fost invinsa de Serena Williams."Tenisul mi-a dat atatea lucruri grozave, atatea amintiri, emotii... Nu stiu daca ma voi retrage anul acesta sau anul viitor, dar vreau sa-mi inchei cariera cu respect pentru acest sport", a spus Barbora.1 e locul pe care Barbora Strycova a incheiat anul 2019 in clasamentul WTA la dublu.La simplu, Barbora se afla pe locul 33, iar cea mai buna clasare din cariere a inregistrat-o in 2017, cand s-a aflat pe locul 16.In total, jucatoarea nascuta la Plzen a castigat 29 de turnee in cariera, doua la simplu si 27 la dublu.Alaturi de reprezentativa Cehiei, Barbora a castigat nu mai putin de 6 ori Fed Cup.I.G.