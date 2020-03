O tenismena de top dezvaluie cum a incercat cineva sa o pacaleasca. Si Simona Halep a fost o victima

Ziare.

Kuznetsova a dezvaluit ca a primit un mesaj din partea unei persoane care avea la avatar numarul fostului lider mondial Yevgeny Kafelnikov, iar aceasta i-a cerut de urgenta o suma de bani.Rusoica s-a prins la timp si nu a transferat cei aproximativ 600 de euro solicitati."Am primit un mesaj in care mi s-a cerut sa transfer o suma de bani. La avatar avea poza unui sportiv faimos, Yevgeny Kafelnikov. "Ajuta-ma, nu sunt in Moscova. Rudele mele au nevoie de ajutor financiar pentru a intra in izolare. Trimite-le te rog 50 de mii de ruble", mi-a scris. Eram pe punctul sa fac transferul, dar ceva m-a salvat. Am pus cateva intrebari si mi-am dat seama ca nu este Yevgeny", a scris Svetlana Kuznetsova pe Instagram.In vara anului trecut, si Simona Halep a fost victima unei asemenea practici, dupa ce contul ei de Instagram a fost spart.Atacatorii au dorit sa profite de celebritatea Simonei Halep si au solicitat bani in numele sportivei."Hei, ma poate ajuta cineva? Sunt blocata in Elvetia, iar contul meu bancar nu merge aici. Am nevoie de 500 de dolari, sunt dispusa sa platesc 1500 de dolari pana in week-end. Am un cont pe Zelle. Aplicatia Venmo nu functioneaza dintr-un anumit motiv. Va rog, nu ma mai intrebati daca primesc bani prin Venmo. Este atat de rusinos", a aparut scris pe contul Simonei.Ulterior, sportiva si-a recuperat contul.C.S.