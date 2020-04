O tenismena de top i-a sunat pe oficialii WTA: Am stat pana la miezul noptii la telefon cu ei

Ziare.

Mai multe turnee au fost anulate, iar jucatoarele inregistreaza pierderi importante."Am sunat la biroul WTA din Florida si am stat pana la miezul noptii la telefon cu ei. Pana acum, nimic nu este clar. Am discutat si cu jucatori din circuitul ATP , sa vedem ce decizii se iau la ei. Noi, jucatoarele, nu intelegem cum va fi rezolvata aceasta situatie.Nimeni nu ne plateste cand stam acasa si nu jucam. Toata lumea este in aceeasi situatie. Daca turneele incep in iunie, e o treaba. Dar daca se amana tot sezonul, lucrurile stau complet diferit", a afirmat Pavlyuchenkova pentru GoTennis.Vestile nu sunt insa prea incurajatoare in tenisul feminin, intrucat in aceasta saptamana este asteptat si anuntul amanarii turneului de la Wimbledon Astfel, sezonul ar putea fi reluat abia din luna august, cand sunt programate turneele din SUA si Canada.C.S.