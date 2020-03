O tenismena de top, indignata de un episod petrecut in izolare: Cine i-a batut la usa la prima ora a zilei

Ziare.

Riske a fost trezita din somn la prima ora a diminetii de oficialii Agentiei Mondiale Anti-Doping (WADA), care au vrut sa vada daca nu cumva s-a dopat."Ador faptul ca sunt trezita din somn ca sa efectuez un test anti-doping acm!", a scris pe Twitter Alison Riske.Despre vizita oficialilor WADA a dat detalii suplimentare o alta tenismena, Nicole Gibbs."Este cu adevarat absurd! Si am auzit ca nu au avut manusi, masca si nici nu au fost testati inainte!", a completat Gibbs.Vizita oficialilor WADA este cu adevarat ciudata, in conditiile in care toate turneele de tenis feminin au fost anulate cel putin pana in luna mai.C.S.