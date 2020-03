O tenismena de top isi pune la punct fostul antrenor dupa ce l-a demis

Ziare.

Pavlyuchenkova spune ca l-a dat afara pe Sumyk pentru ca avea un orgoliu prea puternic si a stricat atmosfera din echipa."Nu a fost o surpriza ca a anuntat despartirea. Vrea sa arate ca este din nou disponibil. Dimpotriva, pentru el a fost o surpriza ca am pus punct colaborarii. Nu era pregatit pentru asa ceva! Vreau sa clarific ceva. A fost decizia mea sa-l demit. Multi antrenori au un orgoliu puternic si repeta 'eu'. In plus, mereu au aparut tot felul de probleme.Am simtit ca e ceva gresit inca de la Australian Open . Nu-mi placea atmosfera din echipa, nu ma puteam exprima. Da, in Australia am avut rezultate bune, dar nu uitati ca eu am fost pe teren, nu antrenorul. Luasem aceasta decizie de mult timp, iar acum, cu aceasta pauza, am pus toate punctele pe I", a spus Pavlyuchenkova pentru GoTennis.Sam Sumyk este unul dintre cei mai colerici antrenori din circuit. El a pregatit-o inainte pe Garbine Muguruza , cu care a avut o relatie foarte tensionata.C.S.