O tenismena de top s-a accidentat si nu va mai juca in acest an

Suarez Navarro resimte dureri la spate, motiv pentru care s-a retras de la toate turneele din acest an."Am aceste dureri inca de la mijlocul sezonului. Am concurat in multe turnee cu dureri, am lucrat zilnic pentru a evita acest pas, dar nu am ce face.Nu vreau sa-mi risc sanatatea si am decis ca aceasta este decizia cea optima", a scris Carla Suarez Navarro pe o retea de socializare.Iberica a mers la US Open accidentata si s-a retras in primul tur, insa a fost amendata drastic de organizatori, cu peste 40 de mii de dolari.Cel mai probabil, Suarez Navarro va reveni in circuit la inceputul anului urmator.C.S.