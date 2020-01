O tenismena de top se retrage la doar 31 de ani

Ziare.

Este vorba despre rusoaica Ekaterina Makarova, care a luat decizia de a se retrage la doar 31 de ani din cauza accidentarilor repetate.Makarova nu a mai jucat din februarie 2019 pe fondul problemelor medicale.Ekaterina Makarova are in palmares o semifinala la US Open 2014 si una la Australian Open 2015, in proba de simplu.Ea a ajuns cel mai sus in clasamentul WTA la simplu pe locul 8, in aprilie 2015.In schimb, in proba de dublu a castigat Roland Garros, Wimbledon , US Open, Tturneul Campioanelor si Jocurile Olimpice.C.S.