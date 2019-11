O tenismena de top si-a anuntat revenirea: A castigat 6 turnee de Grand Slam

Ziare.

Mirza a nascut un baietel in octombrie 2018, dar acum spune ca este gata sa revina in circuit."Am inceput pregatirea la incepututl acestei luni si sper sa fiu pregatita pentru Australian Open. Nu am mai jucat tenis de aproape doi si sper sa am o revenire buna", a spus Mirza, conform Tennis World USA. Sania Mirza a castigat 6 turnee de Grand Slam la dublu si dublu-mixt si alte 41 de turnee WTA Ea s-a aflat pentru mult timp si pe primul loc in clasamentul WTA la dublu.Initial, ea dorea sa revina in circuit la finalul lui 2019, dar nu s-a simtit pregatita.C.S.