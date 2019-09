O tenismena de top si-a concediat antrenorul

Ziare.

Naomi Osaka, fost numar 1 WTA si actuala campioana la Australian Open, a transmis pe social media ca s-a despartit de tehnicianul Jermaine Jenkins."Scriu acest mesaj ca sa va anunt ca eu si Jay nu vom mai lucra impreuna. Sunt super recunoscatoare pentru timpul petrecut impreuna si pentru ce am invatat pe teren si in afara lui, dar simt ca este timpul potrivit pentru o schimbare. Multumesc pentru tot, a fost uimitor", a se arata in mesajul scris de Osaka.Naomi Osaka l-a angajat pe Jenkins in luna februarie a acestui an, la scurt timp dupa ce a castigat Australian Open si l-a concediat pe Sascha Baijin, cel care fusese desemnat antrenorul anului 2018.Alaturi de Jermaine Jenkins nu a reusit sa obtina rezultate notabile, astfel ca a luat decizia de a schimba din nou antrenorul.Inca de cand a castigat US Open, anul trecut, Osaka s-a plans ca nu reuseste sa faca fata presiunii de a juca la cel mai inalt nivel.M.D.