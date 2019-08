O tenismena de top si-a demis antrenorul cu putine zile inainte de startul US Open 2019

Ziare.

"Am decis impreuna cu Sven Groeneveld sa mergem pe cai separate. Schimbarea nu e niciodata usoara, dar sunt recunoscatoare pentru timpul petrecut impreuna", a scris americanca pe Twitter.Colaborarea dintre Sloane Stephens si fostul antrenor al Mariei Sharapova, Sven Groeneveld, a durat mai putin de patru luni!Cei doi si-au anuntat colaborarea la inceputul lunii mai, iar turneul de la Madrid a fost primul la care au lucrat impreuna.Alaturi de Sven Groeneveld, tenismena in varsta de 26 de ani se poate mandri cu o semifinala la Madrid si un sfert de finala la Roland Garros, in timp ce la Wimbledon a parasit turneul inca din turul trei.Cel mai probabil, Sloane Stephens, castigatoare la US Open in 2017, va participa fara antrenor la editia din acest an a Grand Slam-ului de la Flushing Meadows.11 e locul pe care Sloane Stephens il ocupa in prezent in ierarhia WTA.I.G.