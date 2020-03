O tenismena de top vorbeste despre retragere: Aproape 100% va fi in acest an

Ziare.

com

Ea a precizat ca va mai juca si in 2021 doar daca in 2020 nu va mai avea loc niciun turneu de tenis."Nu m-am razgandit in privinta retragerii. Aprpoape 100% va fi in acest an. Vom vedea daca voi mai putea sa joc tenis in acest an sau nu. Turneul meu preferat de la Madrid a fost anulat, la fel si Olimpiada va fi anulata cel mai probabil. Daca nu mai jucam in 2020, voi lua in calcul posibilitatea de a ma retrage la Madrid 2021", a afirmat Suarez Navarro, conform Punto de Break. Suarez a castigat in cariera doua titluri WTA la simplu: Oeiras in 2014 si Doha in 2016, la care se adauga alte noua finale pierdute.La turneele de Grand Slam, jucatoarea din Spania a avut cele mai bune rezultate la Roland Garros (semifinale) si Australian Open (sferturi).In februarie 2016, ea a ocupat locul 6 in clasamentul WTA.C.S.