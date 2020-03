O tenismena dezvaluie cati bani a pierdut dupa ce Indian Wells a fost anulat

Ziare.

com

"E cu adevarat frustrant! M-am grabit sa ajung in California si cand am aterizat am aflat ca au anulat turneul. Am primit un mail prin care am fost anuntata, iar restul am citit pe Twitter . Comunicarea putea decurge diferit. Nu puteau sa sune fiecare jucator in parte?Decizia lor ma costa intre 5 si 6 mii de euro. Nu platesc doar biletele mele, ci si pe cele ale antrenorului. Nu o sa lasam lucrurile asa! Trebuia sa ne anunte mai devreme", a spus Van Uytvanck, potrivit Sporza Amintim ca turneul din acest an de la Indian Wells a fost anulat din cauza coronavirusului.Organizatorii s-au temut ca desfasurarea turneului ar putea ajuta la raspandirea virusului si au decis in cele din urma sa anuleze competitia.Nu se stie deocamdata daca Indian Wells va mai avea loc in acest an.C.S.