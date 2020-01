O tenismena din Rusia a cucerit primul trofeu WTA din 2020

Ziare.

Acolo, in marea finala, Alexandrova, 25 de ani, a dispus de Elena Rybakina din Kazahstan, campioana ultimului turneu WTA desfasurat la Bucuresti la Arenele BNR , in 2019.Jucatoarea din Rusia a castigat primul trofeu WTA din cariera, dupa o finala care s-a terminat cu scorul 6-2, 6-4, dupa o ora si 14 minute de joc efectiv.Pe 34 WTA e clasata rusoaica, in timp ce sportiva kazaca este doar cu doua pozitii mai jos in ierarhia mondiala.Alexandrova este intr-o forma deosebita la debutul anului 2020. Un singur set a cedat aceasta in primele 5 partide din 2020, dupa ce saptamana trecuta a triumfat si in turneul ITF de 125.000 de dolari de la Limoges, Franta.Cunoastem si o alta finala de turneu WTA de la debutul lui 2020, e vorba de Serena Williams - Jessica Pegula, ambele din SUA, care vor juca duminica de la ora 6 la Auckland , in Noua Zeelanda.O alta finala mai trebuie aflata si la ultimul turneu WTA din aceasta saptamana, cel mai puternic chiar, cel de la Brisbane, acolo unde Madison Keys asteapta pe invingatoarea dintre Osaka si Pliskova.Intregul sezon 2020 WTA este televizat pe DigiSport.