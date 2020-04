O tenismena din top 10 WTA anunta ca nu va mai calca prea curand prin China

Ziare.

Svitolina afirma ca nu crede ca aceasta tara isi va reveni prea curand si se teme pentru sanatatea ei."Parerea mea este ca vom mai putea juca tenis in acest an, dar dupa luna septembrie. Poate ca cei din China ne vor chema sa jucam acolo, dar eu nu cred ca voi ajunge acolo in urmatorii doi ani. Sa fiu sincer, intreaga situatie i-a pus la pamant", a spus Svitolina pentru BTU.Apoi, ea a mentionat ca are mari dubii ca Turneul Campioanelor va mai fi gazduit de China."Nu cred ca se va mai tine nici Turneul Campioanelor. Iar daca va avea loc in China vor exista dubii in privinta sanatatii noastre", a adaugat Svitolina.C.S.