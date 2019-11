O tenismena din Top 10 WTA si-a demis antrenorul si ia o decizie surprinzatoare

Ziare.

De asemenea, jucatoarea aflata pe locul 9 in ierarhia WTA a dezvaluit ca nu va aduce pe altcineva in locul lui Raemon Sluiter."Anul viitor nu voi mai continua sa lucrez cu Raemon. Vreau sa-i multumesc pentru tot ce-a facut pentru mine in ultimii 4 ani", a scris Bertens pe pagina sa de Instagram."Am crescut atat ca jucatoare, cat si ca persoana. Fara el, asta ar fi fost imposibil. Multumesc pentru tot. Anul viitor voi lucra cu Elise (Elise Tamaela - n.red.) in postura de antrenor", a mai adaugat aceasta.Cu Raemon Sluiter antrenor, Kiki Bertens a ajuns pana in semifinale la Roland Garros, in 2016, iar anul acesta a urcat pe locul 4 in clasamentul WTA.9 turnee WTA a castigat Kiki Bertens (27 de ani) in cariera sa.I.G.