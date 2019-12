O tenismena din Top 10 WTA va colabora cu un fost mare tenismen

Ziare.

Baghdatis (34 ani), fost numar opt mondial, s-a retras din circuitul mondial (ATP) dupa infrangerea suferita in fata italianului Matteo Berrettini, in runda a doua a turneului de la Wimbledon, in iulie.Svitolina, 25 ani, a jucat in 2019 finala Turneului Campioanelor, pentru al doilea al la rand, fiind invinsa de australianca Ashleigh Barty."Incepand de acum, Marcos va face parte din echipa mea, cu rolul de antrenor consultant, alaturi de actualul meu antrenor Andy Bettles. Sunt foarte incantata sa anunt aceasta veste si sunt increzatoare ca experienta sa vasta va aduce un plus jocului meu. Cu o echipa asa de buna am obiective mari pentru 2020", a anuntat Svitolina pe Instagram.Baghdatis, fost finalist la Australian Open si semifinalist la Wimbledon, a confirmat si el colaborarea, pe Twitter.Svitolina a reusit sa joace in 2019 prima ei semifinala de Mare Slem, la Wimbledon, fiind invinsa fara drept de apel de Simona Halep, care ulterior a castigat trofeul. Ucraineanca a repetat performanta la US Open. Ea nu a castigat niciun titlul in anul care se incheie, pentru prima oara din 2012.