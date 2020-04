O tenismena, fortata sa se retraga din cauza pandemiei de coronavirus

Ziare.

com

King intentiona sa se retraga cu prilejul turneului de la Charleston, dar pandemia a dus la suspendarea sezonului si a incheiat prematur cariera americancei.Vania King, campioana la dublu la Wimbledon si US Open in 2010, alaturi de uzbeca Iaroslava Svedova, anuntase inca din februarie ca se va retrage la turneul sau favorit, cel de la Charleston.''Da, cred ca sunt retrasa acum. Nu sunt sigura, nu stiu, dar tehnic sunt retrasa'', a declarat King pentru site-ul WTA.Vania King a cucerit un singur titlu WTA la simplu, in 2006, la Bangkok, cea mai buna clasare a sa fiind locul 50 in lume. La dublu, palmaresul sau cuprinde 15 titluri, precum si o clasare pe locul 3 mondial. Ultimul sau titlu la dublu dateaza din 2016, cand s-a impus la Shenzhen, alaturi de Monica Niculescu King a dezvaluit ca intentioneaza sa se mute definitiv in Australia.''Am iubit dintotdeauna Australia, de cand eram tanara. Cand m-am gandit sa ma mut, Australia a fost singurul loc care mi-a venit in minte. Exista mereu locuri in care iti place sa mergi in vizita, in vacanta, dar nu poti sta prea mult. Australia a fost mereu un loc in care am simtit ca vreau sa raman. Am jucat anul acesta la Hobart, apoi la Melbourne , si asta mi-a reafirmat dorinta de a ma muta acolo'', a marturisit Vania King, care a primit in urma cu trei ani viza permanenta de rezident.