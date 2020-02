O tenismena in varsta de 35 de ani, aflata pe locul 424 in clasamentul WTA, produce surpriza zilei la Doha

Ziare.

Jucatoarea ajunsa la 35 de ani si aflata pe locul 424 in ierarhia WTA a invins-o pe Su-Wei Hsieh (locul 53 WTA) in runda inaugurala a competitiei din Qatar.Tenismena din Rusia, care in 2010 ocupa pozitia a doua in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin, s-a impus in doua seturi, cu 6-4, 6-4.O ora si 21 de minute a durat confruntarea dintre cele doua.Mai departe, Vera Zvonareva, beneficiara a unui wildcard, o va intalni pe chienezoaica Saisai Zheng.Vezi si: Surprize la Doha: Doua favorite au fost eliminate inca din runda inaugurala 23-29 februarie e perioada in care se desfasoara turneul de la Doha.I.G.