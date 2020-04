O tenismena vrea sa se retraga, nemultumita de ultimele decizii din tenis

Ziare.

Ea este nemultumita de faptul ca nu mai juca dupa ce mai multe turnee de tenis au fost anulate."Sincer, nu mai fac niciun plan in acest moment. Nu stim cand sezonul se va relua sau daca se va relua. Psihologic vorbind, incep sa imi doresc sa fac altceva. Ar fi complicat sa o iau de la capat cu gandul ca va fi ultimul sezon", a spus Parmentier pentru Tennis Actu Pauline Parmentier are 34 de ani si a castigat din tenis peste 3.7 milioane de dolari.Cel mai sus a ajuns in clasamentul WTA pe locul 40, in iulie 2008.Ea a castigat patru trofee WTA in cariera, iar la Grand Slam-uri cel mai departe a ajuns la Roland Garros, in optimile de finala.Toate turnelee de tenis au fost amanate pana la mijlocul lunii iulie, astfel ca situatia este incerta.C.S.