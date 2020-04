Omul de incredere al lui Tiriac vine cu o veste proasta

Ziare.

In plus, el crede ca intreg sezonul are sanse mari sa fie anulat."In acest moment nu mai putem face, tot ce trebuie este sa asteptam. Situatia se schimba de la zi, iar eu nu sunt deloc optimist. Nu vad vreo posibilitate ca sezonul sa fie reluat. Asteptam sa vedem ce vor anunta si organizatorii de la US Open", a afirmat Feliciano Lopez la EuroSport.Initial, turneul de la Madrid trebuia sa aiba loc la inceputul lunii mai.A fost insa anulat, dar organizatorii luau in calcul reprogramarea in toamna, insa acum pare improbabila.Oficial, turneele sunt anulate cel putin pana la mijlocul lunii august.C.S.