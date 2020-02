Ons Jabeur a facut o victima cu greutate la Doha: Motivul pentru care africanca si-a cerut scuze

Ziare.

com

Sportiva din Tunisia s-a impus in trei seturi, scor 6-4, 3-6, 6-3, dupa un meci de mare lupta in urma caruia a ajuns in sferturile de finala.Jabeur a reusit 33 de lovituri castigatoare si doar 18 nefortate. In schimb, Pliskova a reusit 20 de lovituri castigatoare si 22 de greseli nefortate.La finalul partidei, Jabeur si-a cerut scuze pentru comportamentul fanilor tunisieni, care au procedat cum au facut si in meciul contra Simonei Halep."A fost un public nebun, ei cred ca suntem la fotbaal aici. Imi cer scuze cu adevarat fata de Karolina pentru felul lor de a se comporta si sper sa isi dea seama ca si pe mine ma deranjeaza la fel de tare. Sper ca nu e nervoasa din cauza asta", a spus Jabeur la conferinta de presa.In sferturile de finala, Jabeur o va intalni astazi pe Petra Kvitova.C.S.