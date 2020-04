Organizatorii de la Foro Italico anunta vremuri grele pentru jucatori: "Nu vor mai exista copii de mingi"

Ziare.

com

Organizatorii de la Roma, de la celebrul Masters de la Foro Italico, au anuntat schimbari majore in ce priveste urmatoarea editie. Cel care a vorbit despre schimbarile majore din tenisul viitorului este presedintele Federatiei de Tenis din Italia, Angelo Binagi, care a oferit in editia tiparita a publicatiei Corriere dello Sport mai multe detalii."Jucatorii vor fi nevoiti sa isi stranga singuri mingea si sa-si ia prosopul. Nu vor mai exista copii de mingi. Pe teren vor mai avea voie doar jucatorii si antrenorii", a punctat oficialul din Italia.Toate turneele de tenis au fost suspendate pana pe 13 iulie, momentan, iar clasamentele, atat ATP, cat si WTA, au inghetat la cele din momentul izbucnirii acestei crize sanitare grave. Simona Halep a ramas pe locul 2 in clasamentul mondial, ea chiar inainte de aceasta pauza fortata castigand turneul WTA de la Dubai.Turneul pe zgura de la Roma trebuia sa aiba loc in luna mai, el fiind de categorie Masters 1000, aici Halep pierzand 2 finale la rand, 2017 si 2018, ambele la Elina Svitolina din Ucraina.D.A.