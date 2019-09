Organizatorii de la US Open au stabilit cine e cea mai fair-play jucatoare din circuit

Ziare.

De asemenea, in circuitul barbatilor, Diego Schwartzman a primit acest premiu, conform unui comunicat al USTA."Le multumim pentru faptul ca sunt cu adevarat modele de urmat si o inspiratie pentru toti cei care practica acest joc", se arata in comunicatul federatiei americane.Cei doi au primit cate un trofeu din partea UTSA si pot alege carei organizatii sa doneze cate 5 mii de dolari."Voi dona suma de bani catre Crucea Rosie pentru eforturile lor din Bahamas", a anuntat Naomi Osaka pe Twitter imediat dupa ce a aflat ca a castigat acest premiu.Naomi Osaka a impresionat la US Open dupa ce a imbratisat-o pe Coco Gauff, care incepuse sa planga pe teren. De asemenea, nipona i-a transmis ca ar trebui sa ramana alaturi de ea la interviul de dupa meci.C.S.