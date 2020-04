Organizatorii turneului de la Roma vin cu o veste excelenta

Ziare.

Turneul trebuia sa aiba loc in luna mai, dar a fost anulat, insa organizatorii se declara increzatori ca inca vom vedea tenis de inalta clasa in Italia in acest an.Astfel, ei sunt dispusi sa organizeze turneul inclusiv in sala, in orase precum Cagliari, Milano sau Torino."Putem juca la Cagliari in noiembrie sau la Milano, pe suprafata rapida, in decembrie. Poate separam turneul masculin de cel feminin. Unii sa joace la Milano, altii la Torino, iar finala in acelasi loc. Sunt pregatit sa accept si meciuri cu portile inchise", a afirmat Angelo Binaghi, presedintele turneului, pentru editia tiparita a Corriere della Sera.In plus, italienii vor sa organizeze inclusiv Turneul Campionilor, daca Londra va refuza sa mai faca acest lucru."Pentru sportivi, tenisul este cel mai sigur sport din aceasta perioada. Trebuie sa reinceapa cat mai repede posibil", a adaugat Binaghi.C.S.