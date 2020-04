Panica in tenis: Sportivii, avertizati oficial ca ar putea sa cada in plasa unei mari pacaleli

Ziare.

Sportivii au fost informati in legatura cu un e-mail pe care o companie pe nume "Atton & Price" ar fi inceput sa il trimita.Potrivit Indian Express , aceasta companie le-ar fi promis jucatorilor ca este in legatura stransa cu ATP, WTA si ITF pentru a colecta sume de bani ce urmeaza sa fie destinate jucatorilor mai slab clasati."Scrisoarea respectiva pretinde ca ATP, WTA si ITF lucreaza cu Atton & Price sa formeze acest fond de ajutorare, dar acest lucru nu este adevarat. Nu avem nicio legatura cu Atton & Price.In aceasta perioada ne asteptam sa fiti abordati cu numeroase propuneri. Va recomandam sa fiti precauti si sa confirmati autenticitatea fiecarei solicitari de acest gen inainte sa decideti daca sa o urmati", le-a transmis ATP jucatorilor. Scrisori similare au fost trimise si de WTA si ITF.Numerosi jucatori s-au plans in ultima perioada ca au mari probleme financiare dupa ce mai multe turnee au fost anulate.Tenisul s-ar putea relua abia din a doua parte a lunii august, astfel ca jucatorii au mari probleme.C.S.