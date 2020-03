Patrick Mouratoglou, mandru de un tenismen roman

Ziare.

Este vorba despre Nicholas David Ionel, marea speranta a tenisului din Romania, care la doar 17 ani a castigat un nou turneu ITF, la Heraklion (Grecia).In finala, Ionel l-a invins pe Jordan Correia, scor 6-4, 6-2.Dupa acest succes, Ionel a fost felicitat de Patrick Mouratoglou, care i-a transmis pe o retea de socializare ca este mandru de el.De asemenea, si noua senzatie din circuitul feminin, Coco Gauff, l-a felicitat pe tanarul tenismen din Romania, care se antreneaza la academia lui Patrick Mouratoglou.Nicholas David Ionel, campion in proba de dublu de la Australian Open 2020, are in total 5 turnee ITF castigate la doar 17 ani.C.S.